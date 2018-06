Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà (il produttore spagnolo José de Castro, ndr), non è suo padre





LEGGI ANCHE: ra - continua - Naike non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta».LEGGI ANCHE: Naike Rivelli senza freni: sexy video e provocazioni su Instagram

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». A rivelarlo in un'intervista al Messaggero è, anticipando lo scoop del suo nuovo programma "Al posto del cuore", che partirà su Radio 2 il 7 luglio. «OTra le altre donne protagoniste del programma «Simona Ventura e Carolyn Smith - spiega la Perego - poi Chiara Francini, Nunzia De Girolamo, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Andrea Delogu, Anna Falchi, Paola Ferrari ed Eva Grimaldi. A tutte loro, durante la nostra chiacchierata, ho tolto il cellulare per poter vedere i messaggi che arrivavano. Anche lì ci sono state belle sorprese».