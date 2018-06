Naike Rivelli balla nuda: «Sono l'Italia e mi sono svegliata col cu** all'aria»

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un ballo su Instagramalle prese con l'ennesima provocazione lanciata dai social, stavolta per protestare contro i costi delle celelbrazioni della Festa della Repubblica.ha voluto dire la sua e lo ha fatto mostrandosi completamente, fatta eccezione per un paio di occhiali da sole e le immancabili scarpe dai tacchi alti.Nel video copre le parti intime e il seno con le mani, e si presenta come l'Italia: «Buongiorno sono l'Italia, e mi sono svegliata col culo all'aria», dice sulle note della canzone di Tricarico, per poi passare a un commento sui soldi spesi per le celebrazioni per la festa del 2 giugno. Il video è accompagnato da una didascalia: «SONO MOLTO CONFUSA Incredibile.. fino a ieri si discuteva la nostra Repubblica... Oggi come se niente fosse- Tutti insieme a Festeggiare - Mi SENTO PRESA PER IL CULO. Ma del resto Loro sono LORO.. e io ? Noi? Siamo stocazzo...»Tra i commenti c'è chi concorda e chi si schiera contro il pensiero di, ma ci sono anche molti fan che le porgono una domanda: «Ma perché sei sempre nuda?». E la risposta arriva con una foto pubblicata oggi:«Perché Nuda? Perché una volta spogliati di tutto ciò che in realtà non ci appartiene, ci si può confrontare con se stessi. Se non si é a proprio agio con il corpo con cui siamo nati... come si fa a stare comodi ? Dopo tutto - siamo solo anima e corpo».