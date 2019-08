Nadia Toffa, il dolore di Ilary Blasi: «Voglio ricordare le tante risate, ti abbraccio forte»

Nadia Toffa, camera ardente a Brescia aperta anche a Ferragosto. I funerali venerdì 16 agosto​

Giovedì 15 Agosto 2019, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è presa un giorno di tempo, poi ha scelto di salutarecon un pensiero social. Su Instagram, la conduttrice, moglie di Francesco Totti, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa della popolare inviata e conduttrice de Le Iene, con cui ha condiviso tante dirette.«Tanti ricordi, tante serate e tante risate. Così voglio ricordarti, cara Nadia» - ha scrittonella dedica a- «Ti abbraccio forte come in questa foto».