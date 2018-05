Nadia Toffa, giallo sulla partecipazione ad "Amici": «Una serie di sfighe che non avete idea»

di Alessia Strinati

Nadia Toffa, il sorriso dopo la malattia: «Ragazze, consigliatemi fasce carine per coprire la testa». E scatena il calore dei fan

Rimandata la partecipazione diad. La conduttrice ha prima annunciato sulla sua paginache avrebbe preso parte al talent nella puntata di sabato 5 maggio, per poi smentire con un secondo post la notizia a causa di «una serie diche non avete idea».Nadia, infatti, era impegnata in alcuni appostamenti per un suo servizio per il programma Le Iene, ma qualcosa deve essere andato storto, tanto che lei stessa ammette: «Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio, gli appostamenti di certo continuano a inoltranza e #amici di sicuro va #rimandato a #sabato prossimo #12maggio Ma vi aggiorno in settimana». Non sembra essere nulla di grave e sempre con il suo sorriso, la Toffa prende con filosofoa le difficoltà della vita.Dopo aver parlato pubblicamente dei suoi problemi di salute Nadia ha detto di non aver nessuna intenzione di mollare e tolta la parrucca ha iniziato ad indossare delle fasce per coprire la testa chiedendo consiglio ai suoi followers sui modelli da indossare. Così come non molla nella vita, non lo fa nemmeno sul lavoro e, sicuramente, gli esiti degli appostamenti appariranno in uno dei suoi servizi. I fan, intanto, l'aspettano per il 12 maggio su canale 5.