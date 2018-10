Nadia Toffa adotta una cagnolina: ecco l'insolito nome scelto per la bassottina

Grande Fratello Vip 2018, Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi

Venerdรฌ 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

cuore d'oro: l'inviata e conduttrice de Le Iene ha annunciato sui social di aver adottato una. Sarà che tra canidi ci si intende alla perfezione, ma dopo appena tre giorni questadi quattro mesi sembra aver trovato la padrona perfetta nella 'iena' più amata d'Italia.Per la cagnolina,ha scelto unpiuttosto insolito, in quanto tradizionalmente maschile:. La 'iena' ha spiegato che la cagnolina è nata insieme ad altri cinque fratelli e la padrona non poteva tenerli tutti, così ha deciso di adottare la cucciola. «Viva gli animali. Tutti. Ti danno amore incondizionato. Amo i cani» - si legge in un post di tre giorni fa su- «Tiene i piedi come me a papera! Identiche! Separate alla nascita».La convivenza traprocede alla grande. Come spiega Nadia su, «la mia princess mi lecca in continuazione. Che tenera, la adoro già. Mi segue ovunque, è la mia ombra. Quanto amore da un esserino, è un vero scricciolo. Voi dormite coi vostri esserini? Io sì, è la cosa più bella al mondo. Totò ha solo quattro mesi ma ha già imparato a fare bisognini fuori».L'addestramento, quindi, non sembra essere molto difficile. Più complicata è la lontananza:, la scorsa notte, ha dormito fuori per un impegno di lavoro con Le Iene e ha lasciatoda sola. Al suo ritorno, però, grandissime feste: «Perdeva persino gocce di pipì per l'emozione, è tenerissima! E ora mi sta incollata...».