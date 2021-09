Myriam Catania fa dietrofront, ritorno di fiamma con Quentin Kammermann: «Un sentimento più forte di prima»

Myriam Catania e il compagno, il pubblicitario francese Quentin Kammermann, di nuovo insieme dopo l’annuncio di separazione. L’addio era stato comunicato dal social, ma ora la stessa attrice ha fatto sapere che l’amore è tornato e che presto la sua famiglia si trasferirà all’estero.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del week end

Myriam Catania e Quentin Kammermann di nuovo insieme

A fine luglio con un messaggio da Instagram Quentin Kammermann ha annunciato la fine della sua storia con l’attrice e doppiatrice ed ex gieffina del Grande Fratello Vip Myriam Catania: «Dopo tante riflessioni e tanti tentativi di lavorare sulla nostra storia d’amore – ha scritto sul social - Myriam ed io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia».

Le cose sono però cambiate e Myriam Catania ha confessato in un’intervista a “Nuovo” il ritorno di fiamma: «A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro – ha confessato - Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima»,

Presto Myriam Catania, Quentin Kammermann e il figlio Jaques si traferiranno: «Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia! Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA