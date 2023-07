Myriam Catania spiega perché non vive con il papà di suo figlio: «Per amare un uomo devo stargli lontana»

di Redazione Web

Nonostante viva un momento che più indaffarato non potrebbe essere, ricco di appuntamenti e incostri, Myriam Catania non perde il sorriso. L'amore che prova per il suo compagno Quentin Kammermann è davvero forte ma c'è una particolarità del loro rapporto che li contraddistingue. Nelle ultime ore, la doppiatrice 43enne ha infatti confessato di non vivere con il compagno, il papà di suo figlio Jaques, nato a maggio 2017.

Myriam Catania e Quentin Kammermann, l'amore a Oggi è un altro Giorno: «Viviamo da mia zia Simona Izzo»

Simona Izzo e la foto della discordia tra l'ex coppia Luca Argentero e Myriam Catania: la reazione indignata del web

Il racconto di Myriam Catania

Myriam Catania e Quentin Kammermann non riescono a trascorrere troppo tempo insieme a causa dei loro caratteri «esplosivi». «Se stiamo insieme io e Quentin esplodiamo - ha raccontato Myriam Catania in un'intervista a Oggi -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA