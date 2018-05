Myriam Catania un altro figlio in arrivo: «Di nuovo incinta a meno di un anno dalla nascita di Jacques»

ROMA – “Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita”., oggi mamma del piccolo Jaques e di nuovo incinta, parla della suo passato matrimonio con: “Siamo stati insieme per dodici anni. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Non ci sono stati tradimenti – ha confidato a “Vero” – semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore.All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite”.E’ molto innamorata del suo attuale compagno, Quentin Kammermann (“E bello e molto istintivo. Caratterialmente è simile a me. E’ molto geloso, ma anch’io del resto lo sono. La gelosia è un segno d’amore”) e non è del mondo dello spettacolo come il suo ex: “Ho sperato di non ritrovare l’amore sul set proprio perché sono gelosa.Quentin però, ironia della sorte, anche se fa l’imprenditore è laureato in Cinema e ama il mio ambiente professionale. E io, d’altra parte, sono cresciuta in una famiglia in cui si parla sempre di cinema”.