Morto Filippo , la reazione ufficiale di Meghan Markle e Harry. «Lei cercherà di evitare...». A poche ore dalla notizia della morte del principe Filippo, da 73 anni consorte della regina Elisabetta, gli occhi dei sudditi di sua maestà (e non solo) sono puntati su Meghan Markle e Harry. I fan della royal family di tutto il mondo sono in attesa di una loro reazione e di sapere se i genitori di Archie parteciperanno al funerale di Filippo. Tanto che l'hashtag #Meghan è primo in trend topic. Perfino sopra a #PrincePhilip.

Al momento, Meghan Markle e Harry avrebbero deluso le aspettative dei tanti utenti che seguono la famiglia reale. I duchi di Sussex non avrebbero condiviso sulla sulla loro pagina Instagram, inattiva dal marzo 2020. Al contrario, dunque, di Kate Middleton e William e di Carlo e Camilla - che sulle loro pagine ufficiali hanno pubblicato il messaggio di cordoglio diffuso da Buckingham Palace con l'immagine del principe Filippo - Harry e Meghan hanno scelto il silenzio "social".

Intanto, su Twitter sono in tanti a chiedersi se Harry e Meghan parteciperanno al funerale, che dovrebbe svolgersi tra otto giorni in forma privata a Windsor. Come riporta il Telegraph , «Harry vuole stare al fianco della nonna in questo momento tragico, Meghan (incinta) chiederà consiglio ai medici per non correre rischi legati al viaggio». Insomma, secondo la stampa britannica lui starebbe organizzando il ritorno nel Regno Unito dare l'ultimo saluto al nonno, a un anno dallo strappo. Lei invece potrebbe rimanere negli Usa. E anche sui social è questa opinione a prevalere. «Lei cercherà di evitare di tornare dopo l'intervista con Oprah Winfrey. Lui invece ci sarà», scrivono gli utenti. Staremo a vedere.

