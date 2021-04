Morte del principe Filippo, sul social piovono i meme. Ecco la Regina su Tinder in cerca di compagnia...

La triste notizia della scomparsa del principe Filippo, a 99 anni di età, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Al cordoglio per il lutto e le numerose manifestazioni di affetto, nell’era dei social, si sono affiancati gli immancabili meme, che come ben sappiamo non risparmiano nessuno.

Morto il pincipe Filippo, i social lo "ricodano" nei meme

La morte del principe Filippo ha scatenato la creatività del social, che ha subito risposto regalando allegria in un momento difficile, prendendo di mira tanto Filippo che la consorte, Elisabetta. Scherzando sulla sua età infatti in un meme realizzato dallo “specialista” Osho, diventato immediatamente virale, si vede Kate Middleton a fianco della Regina che le consiglia: “E’ giusto che tu ti rifaccia una vita…”. In un altro fatto da "MalEdizioni" entra in gioco Tinder, la famosa app per incontri, e dato che la Elisabetta ha cambiato il suo stato sentimentale, diventando single, troviamo la sua iscrizione al servizio, con tanto di nome (quello utilizzato è un informale “Betty”), seguito dalle sue numerose primavere, 94.

Seguono poi alcuni meme un po’ più dissacranti, come quelli in cui Meghan Markle (il suo nome infatti è in tendenza su Twitter) fa il segno di vittoria sorridendo davanti alla tomba di Filippo e poi numerosi quelli che scherzano sul brutto rapporto fra il Principe e Lady Diana che ora si rincontreranno, o meglio si scontreranno secondo gli internauti, nell’aldilà…

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 19:41

