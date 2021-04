Morte del Principe Filippo, «Harry farà di tutto per tornare in Gran Bretagna»

Dopo aver appreso la morte del principe Filippo, Harry farà di tutto per tornare in Inghilterra e dare un ultimo saluto al nonno. A riferire le intenzioni dell'ex duca di Suzzex è una fonte vicina alla famiglia reale che spiega le intenzioni del nipote di poter stare vicino alla nonna.

Leggi anche > Morto il Principe Filippo, si è spento a 99 anni il marito della Regina Elisabetta

Secondo quanto riporta il Daily Mail online: «Essendo Meghan incinta, bisognerà ascoltare il parere del medico per decidere se può viaggiare, ma penso che Harry andrà sicuramente», ha aggiunto la fonte. Harry sarebbe dovuto tornare a Londra il primo luglio per l'inaugurazione di una statua della madre Diana a Kensington Palace, un progetto guidato da lui e dal fratello William con cui attualmente, dopo l'intervista a Oprah Winfrey, sarebbe ai ferri corti. Non è chiaro se il principe avesse in mente un altro viaggio in giugno quando il nonno Filippo avrebbe compiuto cento anni.

Leggi anche > Morto Filippo, il conduttore tv: «Colpa di Harry e Meghan». Le parole choc a Fox and Friends VIDEO

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA