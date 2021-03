Morgan, la confessione choc: «Tento il suicidio due volte al mese»

Morgan quest’anno non sarà a Sanremo 2021, dopo la lite sul palco della scorsa edizione con Bugo. Nonostante l’assenza, Morgan continua a far parlare di sé e svela: “Per me – ha confidato - il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese”.

Morgan, orfano di Sanremo, ha affidato i suoi pensieri in un’intervista a “Mowmag.com”: “Per me - ha confidato - il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese…Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”.

Il pensiero della morte non l’abbandona: “È un pensiero, è il pensiero della morte, ma in realtà è un grido di aiuto. D’altra parte se vivi nella situazione del silenziato l’unica chance che hai per farti sentire è il racconto di te stesso, no?”.

Sempre nell’intervista Morgan ha confessato di essere innamorato di una donna che lo ha denunciato per stalking: “Il nostro era uno specchiarsi meraviglioso e vedersi belli negli occhi dell’altro, era una relazione con una compatibilità naturale, totale. Per me è stato spaventoso, traumatico che per ragioni incomprensibili tutto questo si sia improvvisamente tramutato in un disprezzo tale da annullarsi completamente”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 14:12

