"In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore”,(al secolo Marco Castoldi) durante la trasmissione "La mia passione", su Raitre, è tornato a parlare della sua passata relazione con, da cui è nata la figlia Anna Lou.Asia in questo momento è stata sostituta a xFactor dopo le notizie sul suo passato con l’attore Jimmy Bennett, ma anche Morgan sembra aver passato un periodo non facile proprio a causa dell’amore: “Sono arrivato a pesare 45 chili, non mangiavo, mi buttavo sul pavimento e ci restavo per giorni e giorni senza fare nulla. Ero disperato. Litigavamo sempre, tutti i giorni. E per cosa poi? Per amore”.La relazione è stata quantomeno burrascosa: “All'epoca Asia era incinta. Quando ha partorito vivevamo in albergo, al Principe di Savoia a Milano, perché Renato Zero conosceva il proprietario. Un periodo divertente, anche se l’albergo era così costoso che non potevamo mangiarci! Avrei potuto godermelo, perché è stato un periodo fantastico, ma non ci sono riuscito”.