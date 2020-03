Morgan di nuovo papà, l'annuncio su Facebook: è nata la terza figlia Maria Eco Castoldi

Morgan è diventato di nuovo papà. E’ appena nata infatti la sua terza figlia, Maria Eco Castoldi, nata dalla sua relazione con Alessandra Cataldo. L’annuncio naturalmente è stato via social, ma non da pearte dei genitori ma del dj Ricc Frost.

Da Facebook infatti ha scritto un post di benvenuto, sottolineando che il momento non è facile: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.



Morgan è appunto papà di due figlie. La primogenita Anna Lou, 18 anni, è nata dalla sua passata relazione con Asia Argento, mentre la seconda, Lara, 6 anni, dalla sua (breve) relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta a XFactor mentre lei era concorrente, mentre lui vestiva i panni di giudice.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 18:18

