Morgan tenero papà con la piccola Maria Eco. C'è anche l'ex compagna, ritorno di fiamma?

Morgan come non l'avete mai visto, in versione papà affettuoso. Il cantante è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre giocava al mare ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, con la piccola Maria Eco. È difficile immaginare Morgan in atteggiamenti teneri, dato che siamo abituati a vederlo sempre "sopra le righe". Eppure, davanti alla figlia, si scioglie e diventa un'altra persona.

Morgan e Alessandra Cataldo di nuovo insieme

Maria Eco è nata nel 2020 dalla relazione con Alessandra Cataldo, 48 anni. Dopo 3 anni d’amore la relazione è finita ma a tenere uniti Morgan e Alessandra c’è l’amore per Maria Eco. Infatti, in spiaggia a giocare con la bambina c'era anche lei. Chissà che non si tratti di un ritorno di fiamma...Intanto Morgan si gode i felici momenti in "famiglia" tra coccole, risate e giochi in acqua.

Morgan oltre a Maria Eco è padre di Anna Lou (2001) nata dalla relazione con Asia Argento, durata dal 2000 al 2007, e di Lara (2012) figlia dell’ex concorrente di X-Factor, Jessica Mazzoli. La cantante aveva rivelato che Castoldi era totalmente assente con Lara, ma dopo anni di litigi e discussioni mediatiche è tornato il sereno, tanto che Morgan ha ballato con la piccola durante una puntata di “Ballando con le stelle”. Insomma, un rapporto travagliato quello che distingue Morgan dalle sue figlie, però pare che con l'ultima arrivata abbia deciso di non commettere gli stessi errori.

