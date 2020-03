Morgan, il flash-mob in monopattino: «Cantiamo 'Le brutte intenzioni...»

I flash mob dai balconi ai tempi del Coronavirus sono diventati appuntamenti fissi e Morgan, sorpreso ad andare in giro con il monopattino, risponde all'invito di unirsi all'iniziativa proponendo l'ormai celebre rivisitazione di "Sincero", il brano portato all'ultimo Festival di Sanremo, che ha scatenato la famosa lite con Bugo. Nel filmato ripreso dalle finestre e pubblicato sui social si vede il cantante rispondere ai fan che lo fermano e gli chiedono di partecipare al flash mob. Il video sta facendo il giro del web e dei social.

«Domani vieni anche tu? …ti aspettiamo?», chiedono al cantante fermato per strada. «Alle sei?», risponde Morgan. «Sì». «Cosa Cantiamo?». «Eh, quello che vuoi!». «Sì, allora facciamo questa, dice Morgan prima di riprendere il monopattino e di allontanarsi intonando la canzone portata in coppia con Bugo. Ovviamente non quella originale, ma la riscrittura che in tempi molto più recenti di quello che sembra ha monopolizzato l'attenzione dei media.



«Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. E l’ingratitudine la tua arroganza…», è il verso cantato che ha scatenato le risate dei fan in ascolto. In uno dei flash mob c'è anche chi lo ha imitato affacciandosi dal balcone e strappando sorrisi e migliaia di visualizzazioni.

