Morgan di nuovo papà con la fidanzata incinta, l'ex che lo accusa e lui... bacia la cantante

A breve Morgan diventerà di nuovo papà. Dopo Anna Lou, nata dalla sua relazione con Asia Argento, Lara, venuta alla luce dal suo rapporto (breve) con la sua concorrente a XFactor Jessica Mazzoli, è in arrivo un terzo figlio dato che la fidanzata Alessandra Cataldo è incinta.

I due sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre entrano in un portone di un palazzo del centro di Milano, dato che l’abitazione del cantante a Monza è stata pignorata. Nel mentre però Morgan continua a frequentare anche la collega cantante Angelica Schiatti, con cui tutt’oggi sembra aver molta confidenza e con cui era stato sorpreso di notte qualche tempo fa mentre si baciavano in auto.

Un momento movimentato insomma per Morgan che, lite al Festival con Bugo a parte, ha anche ricevuto le accuse via social dalla sua ex Jessica Mazzoli: “Onde evitare che si proclami santa subito la tantissima riservata Alessandra Cataldo “nuova” compagna di Morgan – ha scritto Jessica su Instagram - tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA