“Sto con la stessa persona da molto tempo. Ma non so se si tratta di un uomo normale. Io stessa non sarei capace di un’esistenza regolare e strutturata”. Mentre l’ex marito Vincent Cassel, come riportato da Leggo.it si è risposato con la giovane (21 anni) Tina Kunakey , Monica Bellucci confessa di avere una nuova relazione. Il nuovo compagno non fa parte del mondo dello spettacolo, viaggia molto e probabilmente la loro non è una frequentazione assidua.Il suo ritmo di vita però lo aiuta a capire la fidanzata: “L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio – ha fatto sapere in un’intervista a “Paris Match” - A 54 anni vivo un momento magnifico della mia esistenza, come una ritrovata libertà. Le mie figlie sono grandi (Deva, 18 anni e Leonie, 14), la carriera è fatta: considero tutto quello che viene un bonus, che può soltanto arricchire la mia vita”.Al contrario dell’ex marito non pensa di risposarsi nel breve periodo: “Il matrimonio è una decisione che due persone devono prendere insieme, ad un momento preciso della loro vita. Quando si è stati sposati 2 volte, è necessario riflettere prima di ricominciare e capire perché si è divorziato. Diciamo che in questo momento, sono in una fase di apprendistato”.