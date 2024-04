Modello trasforma il suo viso allenando la mascella. Il consiglio del dentista: «Non imitatelo»

di Redazione web

Luca Marchesi è un modello di Milano che sui propri profili social si definisce "CEO di Jawline". In inglese, "jaw" significa mascella e quella del tiktoker è davvero iper sviluppata. Ma per quale motivo? Semplicemente perché Luca ha deciso di allenarla con vari esercizi e tecniche facciali. Il risultato è davvero impressionante perché, se da una parte è vero che il suo viso è molto definito, dall'altra parte è anche vero che la sua faccia è praticamente quadrata.

In un video che sui social ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni, Luca mostra gli esercizi che fa durante il giorno e, poi, il risultato di questi ultimi. Il modello, però, in questo momento avrebbe deciso di limitare l'uso dei social per le tante critiche ricevute. Un dentista, dopo avere visto i video del modello milanese si è raccomandato con gli utenti social di non imitarlo.

Il video di Luca Marchesi

Luca Marchesi ha pubblicato sul proprio profilo TikTok l'ennesimo video in cui mostra ai suoi fan come allena la sua mascella. Vari esercizi con il mini attrezzo da inserire tra i denti e, poi, masticare e allentare a ritmo di musica. Il modello milanese zoomma più volte in direzione della sua mascella così da mostrare ai fan la parte del suo viso che sta lavorando. Poi, una volta finito, ecco che Marchesi inquadra la sua faccia senza alcuna "spugnetta" in bocca: il risultato è sconvolgente.

Il consiglio del dottore

Uno dei video di Luca Marchesi che allena la sua mascella è stato ripreso da un dentista che spiega: «Non imitatelo a casa perché il suo allenamento così duro e costante in quella zona del viso potrebbe causare danni non da poco e i primi a rimetterci sarebbero i denti».

