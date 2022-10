Nude agli Uffizi, modelle di OnlyFans rimuovono le foto. Sgarbi le appoggia: «Più belle della Venere di Botticelli»

Seminude negli Uffizi, in posa davanti alla Venere di Botticelli. Alex Mucci e Eva Menta, forse non pensavano di scatenare un caso così grande quando hanno posato con una maglia trasparente in uno dei musei più importanti al mondo. Le loro foto però hanno fatto indignare più di qualcuno, tanto che nella notte hanno deciso di rimuoverle, anche se «solo momentaneamente, così da far calmare le acque».

Le modelle di Onlyfans nude agli Uffizi. Le foto bollenti, ma il museo s'infuria: «Le faremo rimuovere»

Sgarbi: Uffizi sbagliano

L'ex senatore e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha commentato a Leggo il caso delle due modelle di OnlyFans: «Hanno fatto benissimo, io sono con loro. Non vedo cosa ci sia di male. Anzi, devo dire che sono più belle loro della Venere di Botticelli. Il museo degli Uffizi ha sbagliato a indignarsi. Avrebbero dovuto studiare un modo per guadagnare, magari dividendo i proventi. La Ferragni ha aperto la strada in passato e loro l'hanno semplicemente innovata. Si chiama comunicazione». Sulle parole di Alessandro Draghi, capogruppo a Firenze di Fratelli d'Italia che le ha definite «indecenti», Sgarbi risponde: «Si tratta certamente di un malinteso».

Alex Mucci: minacciata di morte

L'influencer Alex Mucci, protagonista nel caso, ha spiegato tramite Instagram perché hanno deciso di rimuovere le foto: «Non ci ho ripensato e non è un'ammissione di colpa. Si tratta di un'archiviazione momentanea. Ce ne hanno dette di tutti i colori, addirittura mi è stato scritto che ho delle malattie veneree o che devo temere per la mia vita. Gli Uffizi non ci hanno ascoltato, però si sono "puppati" la nostra visibilità di 10 milioni di follower».

