Emanuela miss mamma 2019, è una manager e ha due figli FOTO

Da domenica sera ha conquistato anche la corona, il trofeo e la fascia di Miss Mamma Italiana. Lei è Emanuela Bonamin, quarantadue anni, di Onara di Tombolo. L'elezione, la ventiseiesima del concorso riservato alle mamme dai venticinque ai quarantacinque anni d'età, è avvenuta a Gatteo Mare.

(Padova) ha vinto il titolo diHa 42 anni e due figli. È direttore degli acquisti alla Carraro di Campodarsego. «Il mio segreto? Alimentazione sana e attività fisica costante». Lunghi capelli biondi, occhi azzurri, fisico perfetto e. Ma oltre le gambe c'è di più. Molto di più. Il matrimonio ventennale con Odino Bizzotto, la figlia undicenne Vittoria ed il figlio di otto anni Gianmaria. Ed ancora,in Economia e commercio e in Commercio estero con studio anche negli Stati Uniti ed in Germania, la conoscenza di inglese, tedesco e spagnolo, e la direzione acquisti in una grande azienda.