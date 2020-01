Miss Italia, la mamma romana Beatrice Scolletta è “Miss 365 - la Prima Miss dell’anno”

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 12:42

Con una frangetta che la fa assomigliare alla modella e attrice francese Jane Birkin, una capigliatura lunga castana, gli occhi marroni e un metro e 80 di altezza, la 24enne di Nettuno e due volte mamma, titolo che la farà accedere direttamente alle fasi finali dell’81esima edizione di Miss Italia. Ad annunciarlo è stato Amadeus nel corso della diretta su Rai 1 a “L'Anno che verrà”. Ma a volere la ragazza romana sul podio - tra le 170 concorrenti del casting nazionale che si è tenuto a Roma il 17 dicembre scorso - è stato, Presidente della giuria di fotografi incaricata della scelta: «Oggi vincono i valori della tradizione. Una mamma così giovane, che è anche bella, deve arrivare prima», ha commentato il maestro. «Quando ho detto a mio padre che era stato lui a nominarmi “Prima Miss dell’anno”, quasi non ci voleva credere», ha spiegato Beatrice, riportando un aneddoto che le ha ricordato suo papà: «All’epoca era alla Digos. C’era una fuga di gas in una casa e al suo interno le forze dell’ordine avevano trovato diversi documenti riservati. Nessuno poteva entrare. A un certo punto si sente una voce. Era quella del fotografo. Chiedeva di fare solo uno scatto, con la promessa di andarsene via subito dopo. Papà mi ha detto che a quel tempo Barillari se lo ritrovava ovunque, era sempre in mezzo».La Miss racconta di avere, Maria Teresa e Antonio, entrambi poliziotti, ma anche una sorella maggiore che si chiama Ilaria e due fratelli del primo matrimonio del padre, e aggiunge che da adolescente si ripeteva sempre che non avrebbe voluto figli e che non si sarebbe mai sposata. «Poi, mentre frequentavo l’Accademia di Arte drammatica,. Scegliere di tenerlo – confessa Beatrice – non è stato automatico. Anzi. L’ho deciso dopo un percorso di presa di coscienza non facile», ammette la più bella, oggi mamma anche di Vittoria Romana, una bambina di dieci mesi. Roberto, il loro papà, è arrivato invece nella sua vita da otto anni e mezzo, quando la giovane di Anguillara aveva 16 anni e lui 28: «Mi scriveva, ma io ero dubbiosa. Gli davo sempre buca all’inizio. È stata mia madre a incoraggiarmi a conoscerlo. Sapeva quanto mi piaceva. Così ho accettato l'invito a uscire. Era il 16 maggio e da allora non ci siamo più lasciati – spiega la miss – Dopo tre anni c’è stato un periodo di crisi, ma lui ha fatto di tutto per riavermi e, mentre studiavo recitazione e vivevo ancora dai miei, sono rimasta incinta.. Ma poi - aggiunge Beatrice - ho scelto di tenere il bambino, mi sono sposata con Roberto, ci siamo prima trasferiti in una casa in affitto e poi con il tempo ci siamo sistemati».Oggi, la neo “Miss 365” la sera legge i libri illustrati e le filastrocche della buonanotte a Leone, e il giorno, oltre a fare la mamma, studia “Psicologia”, lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di sicurezza sul lavoro, fa pole dance e. Al punto che fino a poco tempo fa, la sua casa sembrava una fattoria. Nel giardino, infatti, a un certo punto, convivevano cinque cani, un gatto, un pony e un maiale. La vita di coppia per Beatrice e Roberto, ormai, è più che consolidata: «Ma litighiamo in continuazione, non siamo d’accordo su niente, però come dice mia mamma “siamo un tutt’uno”. Devo riconoscere – ammette la ragazza – che su tante cose mi appoggio a lui e per me la sua presenza è indispensabile».. Svela di essere fissatissima sull’ordine e sulla pulizia, di passare l’aspirapolvere in casa fino a tre o quattro volte al giorno; ed è una precisina, anzi una vera perfezionista. Anche nello studio: «Se non ho tutto sotto controllo, vado fuori di testa. Un esempio? Divido le pagine da imparare, un tot per ogni ora». Nata a Roma ma cresciuta a Nettuno, Beatrice non potrebbe vivere in una città senza mare: «Lo odio d’estate, però d’inverno, amo andarci a fare le passeggiate. Soprattutto se ho qualche problema. A riva respiro e tutto passa».La Miss ha trascorso il Natale in famiglia, dividendosi tra i suoi genitori e quelli di Roberto, e ha fatto di tutto per tenere a bada: «Sono una patita di gomme, caramelle e di Coca Cola. Ma tendenzialmente sto attenta. In passato insieme a Roberto sono stata anche vegetariana per tre anni, compreso il periodo della gravidanza di Leone. Poi ho ricominciato a inserire la carne e ora ho una dieta molto equilibrata. Sono ghiotta di dolci, ma non bevo alcolici e non fumo», spiega la bella di Nettuno, che del suo fisico ama tutto eccetto il suo naso e i suoi piedi. «Su queste cose mio marito mi prende sempre in giro», racconta Beatrice di Roberto, che a Nettuno ha un atelier di personalizzazione di capi d’abbigliamento. Un tipo di negozio che in passato aveva aperto anche nella Capitale, ma che ha chiuso quando il giocatore ha lasciato la Roma (la squadra del cuore per tutta la famiglia). Il nuovo anno per Beatrice inizia con un desiderio realizzato: il titolo di “Miss 365”, strappato alle altre due ragazze scelte come papabili dalla giuria, Margot Truffa, 18 anni, romana, e Rebecca Puci, 22 anni, di Mantova, che saranno ammesse invece alle Prefinali nazionali di Miss Italia 2020.«Non sono una che sogna in grande se no prendo batoste e ci rimango troppo male. In questo momento mi sento realizzata come mamma, perché sono molto attenta con i miei figli, ma vorrei provare la stessa soddisfazione nella mia carriera professionale – spiega la giovane – Per sentirmi emancipata. Sono contenta di partecipare al concorso, perché mi sono sempre fatta problemi a lasciare i bambini. Invece». Beatrice non dimentica il giorno in cui una persona, quando era all’Accademia e ha scoperto di essere incinta, le disse che con la maternità sarebbe iniziato il suo declino: «Ecco, ho accettato di fare questo percorso per far vedere che si può essere una buona madre e anche tante altre cose», spiega la Miss, che è stata iscritta a Miss Italia a sua insaputa dal marito, complice il piccolo Leone che voleva vederla il prossimo anno in tv. «per garantire un futuro ai miei figli. I miei genitori – precisa Beatrice - non mi hanno fatto mai mancare niente e mi auguro di fare lo stesso con i miei bambini. Spero anche, con Miss Italia, di potermi riavvicinare al mondo dell’Accademia e del teatro, che non ho avuto più modo di coltivare», conclude la vincitrice che, d'ora in poi, penserà quindi a come conquistare la corona.