Miriana Trevisan, il rapporto col figlio dopo il Gf Vip: «Per ritrovarci ci abbiamo messo un paio di mesi»

Confidenze post Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, reduce dal reality di Canale 5, dove ha trascorso sei mesi, ha raccontato al magazine 'Mio' di aver trovato suo figlio Nicola cambiato. «All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci».

Leggi anche > Vanessa Incontrada in bikini, la foto in copertina scatena la polemica: «Ai limiti del body shaming»

Inoltre, l’ex gieffina ha confidato che anche lei ha avuto problemi a riprendere la normale routine quotidiana dopo l’esperienza nel reality show di Mediaset. Pure il caos del supermercato confondeva la 49enne che, ha ammesso di aver vissuto un'esperienza unica e per cui ringrazia Alfonso Signorini e il pubblico.

Dopo sei mesi nel bunker di Cinecittà, la carriera di Mirana Trevisan ha spiccato di nuovo il volo. L’ex Velina di Striscia la notizia ha ripreso a lavorare a ritmo incalzante: ospitate televisive, eventi live da condurre in giro per l’Italia e diverse pubblicità e nuovi progetti in ballo (tra cui, forse, un libro). Inoltre, la showgirl ha confidato di voler tornare ad innamorarsi di nuovo anche se non ha alcuna fretta. Si sta guardando intorno, apprezza le avance dei corteggiatori ma preferisce pensare a se stessa e al figlio Nicola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA