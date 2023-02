Miriam Leone senza trucco (e bellissima), il selfie al naturale: «Mostrarmi così mi dà forza»

Senza filtri e senza trucco. Miriam Leone si mostra acqua e sapone su Instagram, raccontando il suo status. «Passione, sacrificio e sudore. E del perché mostrarsi (anche!) senza trucchi e senza pieghe e senza artifici…» scrive l'attrice sotto il post. Capelli bagnati, top rosa, zero trucco e viso arrossato: si mostra così Miriam dopo le fatiche del work out.

Leggi anche > Anna Tatangelo, la prima foto con il nuovo fidanzato Mattia Narducci: chi è il nuovo amore che le ha fatto tornare il sorriso

«Mi aiuta a ritrovare me stessa, ad abbassare le aspettative che ho su di me nell’abitudine che ho (per lavoro) a vedermi molto spesso “sistemata”, pettinata,ben illuminata…mostrarmi così mi dà forza e libertà» continua Miriam, mostrando la sua serenità, soprattutto interiore. Mens sana in corpore sano sarebbe il caso di dire. E la showgirl rispetta perfettamente il detto. E i suoi fan sembrano apprezzarla. Pioggia di commmenti sotto il post da parte dei suoi follower che ammirano la semplicità di Miriam.

I commenti

«Personalmente la semplicità mi affascina di più della bellezza» scrive un utente e ancora: «Brava e bella Miriam», «Sembra proprio di stare connessi con le nostre testoline pensanti e i corpi coinvolti», «Ma tu sei bella anche così». «A te non c'è bisogno di trucco» scrive ancora un utente, sottolineando la bellezza naturale di Miriam. Sempre più bella e raggiante: sarà l'amore a rendere Miriam Leone così?

Il matrimonio

Hanno da poco festeggiato un anno di matrimonio Miriam e suo marito Paolo Carullo. A Verissimo, l'attrice di Diabolik-Ginko all’attacco, ha raccontato: «Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l'unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all'altare». Poi, ha raccontato i primi momenti in cui ha approfondito la conoscenza con l'uomo che è diventato suo marito: «Non avevo l'esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto “con lui sì”, è proprio la persona che fa la differenza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA