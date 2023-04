Miriam Leone, il selfie in intimo e senza trucco conquista i fan: «Mai volgare, sempre più sensuale»

di Redazione Web

Miriam Leone sceglie la spontaneità. L'ex Miss Italia è ritornata sui social per condividere una foto che ha lasciato i fan senza parole: senza trucco e in lingerie, Miriam Leone ha detto addio ad ogni filtro e si è mostrata al naturale. «Come si fa ad essere così sensuale, senza volgarità, anche con il reggiseno della nonna? Insegnaci ti prego», ha scritto un utente tra i commenti.

Miriam Leone, la foto senza trucco

Non è sicuramente la prima volta che l'attrice posa davanti alla telecamera acqua e sapone, cioè senza un filo di make up, ma puntualmente quando lo fa viene inondata di messaggi e complimenti da parte dei fan, abbagliati dalla sua bellezza.

«Stay natural come stile di vita... ma a tratti...», ha scritto l'ex Miss Italia come didascalia alla foto, sottolinenando come lo scatto sia totalmente naturale senza nessun filtro aggiunto.

Il set vintage

A non passare inosservato, tuttavia, è il set intimo indossato dalla sexy Eva Kant di Diabolik. Miriam Leone ha posato in lingerie: reggiseno e slip a vita alta in cotone bianco che ai follower ha ricordato un po' le vecchie generazioni. Un set vintage ma che ha conferito all'attrice sensualità ed eleganza.

