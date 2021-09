Miriam Leone, nozze segrete col compagno Paolo Carullo? Le indiscrezioni

Fiori d'arancio per Miriam Leone e il misterioso fidanzato Paolo Carullo? Sembrerebbo di sì. A lanciare lo scoop è il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e de il Fatto Quotidiano che, con un tweet ha comunicato al popolo del web l'indiscrezione rimbalzata dalla Sicilia (terra d’origine sia della Leone sia di Carullo) che la coppia sarebbe prossima a festeggiare le nozze in gran segreto.

«Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa».

Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio "segreto" imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono. #gossip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2021

Leggi anche - Tommaso Zorzi, frecciata in mutande: «La Rai mi ha incoronato Sex symbol dell’anno»

La relazione sarebbe cominciata circa due anni, anche se non è possibile indicare una data d'inizio, visto la riservatezza dei due. Di Paolo, uomo per nulla avvezzo ai riflettori nè ai social, non si conosce con precisione neanche l'età.

D’altra parte non è la prima volta che si parla di fiori d’arancio per l’attrice e Carullo. Più di un anno fa il settimanale Chi Magazine aveva lasciato intendere che Miriam sarebbe stata in procinto di sposarsi. In quel frangente fu la stessa Leone a smentire, con ironia, spiegando, in uno dei rari interventi in cui ha menzionato il fidanzato, che al suo dito «non vedeva ancora l’anello». Che sia arrivato ora? 'Al gossip' l'ardua sentenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA