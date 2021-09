Miriam Leone sposa Paolo Carullo, foto e video esclusivi del matrimonio: il selfie fuori alla chiesa e il bacio da marito e moglie

Miriam Leone ha detto "sì". L'ex Miss Italia ha sposato Paolo Carullo sabato a Scicli, nella sua Sicilia, organizzando il matrimonio in gran segreto e senza fare clamore. Su Leggo.it, in esclusiva foto e video delle nozze con gli sposi al termine della cerimonia.

Meravigliosa in un abito di pizzo e con un lungo velo, Miriam Leone in versione sposa ha lasciato senza parole fan e invitati, che hanno accolto i neo-marito e moglie con applausi e auguri. L'attrice ha tirato fuori il cellulare appena uscita dalla chiesa per scattare un selfie con il suo Paolo, poi la coppia è stata accolta da applausi e auguri dei presenti. E non ha negato un bacio a favore di camera prima di andare via con un'auto scoperta.

