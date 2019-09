Milly Carlucci, domanda indiscreta a Miss Italia: «Tuo marito ti ha mai tradito?». La risposta spiazza tutti

Milly Carlucci

Sabato 7 Settembre 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera è stata eletta Miss Italia 2019. Si tratta della bergamasca. Ma durante la serata c'è stato un momento di forte imbarazzo, nel corso dell'intervista da parte dell miss in gara a Milly Carlucci.Leggi anche >Dopo le prime sfilate delle concorrenti,Se una miss le ha chiesto se avesse mai ricevuto «molestie sessuali sul lavoro» e Milly ha risposto di no «forse perché mi vedono molto severa», un'altra le ha posto la fatidica domanda sui tradimenti: «». Gelo in studio. Milly Carlucci, incredula, ha replicato ironica: «».Il momento di imbarazzo non è passato inosservato su Twitter. «», scrive ironico un utente. E ancora: «». Tra gli utenti, c'è anche chi ha criticato la risposta della conduttrice: «'Lo uccido?' Se lo avesse detto un uomo apriti cielo». E ancora: «Sono stata tradita tante volte e non l'ho mai pensato». Al momento la conduttrice non avrebbe replicato, ma