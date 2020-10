Miley Cyrus choc: «Ho visto un Ufo, sono rimasta scossa per giorni»

Miley Cyrus racconta di aver incontrato gli alieni. «Ho visto un Ufo», ha spiegato la popstar in unʼintervista alla rivista Interview. «Era giallo luminoso con un essere seduto di fronte e mi ha inseguita durante la guida», ha aggiunto ammettendo di essere rimasta "scossa" per giorni. La cantante, tuttavia, ha anche confessato di aver fumato della cannabis poche ore prima, come riporta il Daily Mail.

Miley era in compagnia di un'amica e la sua non era l'unica vettura sulla strada: «Ne sono però abbastanza sicura e il modo migliore per descriverlo è uno spazzaneve volante. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L'ho visto volare e anche la mia amica l'ha visto. C'erano un paio di altre auto e tutti si sono fermati a guardare, per questo penso che quello che ho visto fosse reale».

Poi ha concluso: «Non mi sentivo affatto minacciata, in realtà, ma ho visto un essere seduto davanti all'oggetto volante. Mi ha guardato e abbiamo stabilito un contatto visivo, e penso che questo sia ciò che mi ha davvero scosso, guardando negli occhi qualcosa che non riuscivo a capire. Credo sia una forma di narcisismo pensare che siamo gli unici ad esistere in questo vasto universo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 15:13

