Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Mi ha abbandonata nel momento in cui avevo più bisogno di lui per una ragazza”, l’accusa è dell’ex fidanzata di, ex tentatrice e corteggiatrice di “uomini e donne”.Da promessa sposa Mila, che aveva subito un intervento per aumentare il seno, è stata prima abbandonata, poi mandata in albergo e infine sbattuta fuori casa.Tutto inizia una sera quando Belli, dopo una discussione, aveva deciso di uscire con un amico: “Subito dopo – ha raccontato a “Nuovo” – ho scoperto che era in palestra e aveva incontrato una ragazza conosciuta qualche sera prima. Infine è arrivato il vero e proprio colpo di grazia”.Per riposarsi sarebbe andata in albergo: “Aveva deciso di farmi stare in albergo. Così, a suo dire, mi sarei potuto riposare e riprendere meglio dall’intervento. A nulla sono valsi i miei pianti, una volta davanti all’hotel mi ha chiesto di lasciargli le chiavi di casa”.E’ rimasta sola (“Mi ha negato la possibilità di tornare in casa sua e mi ha cercata solo quando la ragazza è andata via”) e ora non vuole riconciliarsi: “Qual che mi ha fatto è terribile: non posso passarci sopra! Mi ha abbandonata nel momento del bisogno per una ragazza che è sparita qualche giorno dopo”.