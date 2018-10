Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mi sono innamorata di lui tantissimo, ci ho creduto. Le cose pesanti sono iniziate quando lui ha cominciato ad andare fuori di casa per 18 ore, io ero preoccupata, chiamavo gli amici per sapere dove fosse. Lui tornava e non dava spiegazioni».racconta a Domenica Live la fine del rapporto con«Abbiamo cominciato a litigare, volavano piatti, ma non siamo mai arrivati alle mani».Poi la cosa è precipitata. Ed è uscito un video in cui Mila Suarez parlava, piangendo, di Alex: nel video si vedono dei lividi sul viso della ragazza.«I lividi non me li ha fatti Alex. Avevo fatto un intervento al seno e un piccolo intervento al naso. Per quello avevo dei lividi».Qualcosa«Lui mi ha violentata psicologicamente. Mi arrivavano chiamate ogni giorno. Io ero da sola in hotel dopo l’operazione. Mi ha portata lui in hotel, intanto stava a casa con lei. Il marito di questa ragazza mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto. Alex mi ha lasciata da sola e mandava, invece, l’autista a prendere i vestiti di lei a casa. Mi ha distrutta, si vede che mi tradiva da tanto, altrimenti lei il giorno dopo non sarebbe andata a casa sua, Alex non mi voleva neanche far entrare in casa per prendere le mie cose e fare la valigia. Non volevo andare quando c’era lei, avevo paura mi facessero qualcosa, avevo paura che volessero litigare».E ancora: «Non mi aspettavo che mi trattasse così. Non ha atteso neanche una settimana, per rispetto. Io ero in hotel e vedevo le foto di lui con l’altra».Barbara D’Urso ricorda che storie simili erano state raccontate anche dalla ex moglie di Alex,e fa rivedere alcuni stralci del racconto che Katarina aveva fatto in trasmissione.Mila Suarez, dopo la rottura, è scappata in Marocco.«Mi stava distruggendo. Vedevo le loro foto, ricevevo quelle chiamate. La mia casa non era ancora pronta. Sono dovuta andare via. Adesso basta, non vale la pena piangere per un uomo come lui».Le lacrime però in trasmissione scendono. Mila racconta la sua storia, con la voce spezzata dall’emozione.«Io voglio dimenticarlo. Le donne non vanno trattate così, non si buttano così. Per rispetto. Io gli chiedevo stammi vicino quando avevo bisogno. Avrebbe dovuto farlo senza che io lo chiedessi. Non c'è mai stato. Io ora provo amore e odio, ma non voglio provare più neanche odio, perché se odi una persona ti rimane nella testa».