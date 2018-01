Mike Tyson, nuova vita: lontano dal ring coltiva marijuana a scopo ricreativo

Mercoledì 3 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ex pugile, noto in tutto il mondo anche per i suoi problemi dentro e fuori dal ring, sta vivendo una nuova vita dopo il ritiro dall'attività agonistica. Tyson, 51 anni, ha infatti deciso di diventaree di aprire un'attività in un settore che farà senz'altro discutere: quello della, appena legalizzata dallaL'ex campione di boxe ha infatti già posto la prima pietra per realizzare undella marijuana nel sud del Golden State. Il progetto è stato chiamato 'TysonRanch' e si estenderà su una superficie di circa 16 ettari. Oltre a coltivare 'erbà, sarà anche finanziata la ricerca sui suoi effetti medici. Tra le amenità del resort, la possibilità di fare campeggio in tende di lusso nonchè una vera e propria scuola, già ribattezzata 'Tyson Cultivation School', per insegnare tutto il necessario su come coltivare marijuana.In passato Tyson è stato multato per essere stato trovato positivo al test della marijuana ed è stato condannato nel 2007 per possesso di cocaina. La marijuana a scopo ricreativo è diventata legale dal primo gennaio in California. I primi stati a legalizzarla sono stati il Colorado e lo stato di Washington nel 2012.