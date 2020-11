Mikaela Spielberg 'salvata' dal porno: «Mi ha liberato, ha dato un senso alla mia vita»

La figlia di Spielberg 'salvata' dal porno. Un cognome a cinque stelle nella mecca del cinema, ma Mikaela Spielberg ha seguito solo in parte le orme del padre e della madre: in una intervista al «Daily Beast», la figlia adottiva del leggendario regista di «Schindler's List» Steven Spielberg e della moglie Kate Capshaw, ha confermato di avere intrapreso da qualche mese una carriera da pornostar.

Essere diventata una lavoratrice del sesso, «mi ha liberato» e «aperto un cancello sulla capacità di ballare», ha detto la ragazza che qualche mese fa è finita in manette per violenza domestica dopo una lite con l'allora fidanzato e campione professionista di freccette, Chuck Pankov, un uomo di 27 anni più grande di lei. In un botta e risposta «senza veli», la 24enne Mikaela ha parlato a lungo del suo rapporto vulnerabile con la dipendenza dall'alcol, la depressione e una fondamentale sfiducia in se stessa, tutti problemi di cui non dà la colpa ai famosi genitori e che sembrano esser passati in seconda battuta ora che ha intrapreso un lavoro che le piace «moltissimo» e che le sta dando «un nuovo senso della vita».

Mikaela è una dei sette figli di Spielberg e della Capshaw, tutti in un modo o nell'altro impegnati nell'industria dell'entertainment, e una di tre adottati dalla coppia. «Se non avessi fatto il lavoro che dovevo su me stessa e sulle mie relazioni sarei morta entro l'anno», ha detto al «Daily Beast» la ragazza che adesso gira video per ManyVids, una piattaforma a luci rosse, in cui è ripresa da sola nella sua casa di Nashville in Tennessee. «Personalmente non mi piacciono i contenuti 'hardcore', preferisco impegnarmi in atti soft e di passione», ha spiegato.

Cosa ne pensano i genitori? Ufficialmente Spielberg e la moglie non hanno fatto commenti sul nuovo corso intrapreso dalla figlia, ma Mikaela è convinta che, una volta visto «quanto sono tornata a galla dopo aver toccato il fondo un anno e mezzo fa, saranno contenti di avere cresciuto una giovane donna sicura di sè». La preoccupazione di mamma e papà «è sempre stata la mia sicurezza. Non lo faccio per far male a nessuno o per disprezzo», ha spiegato.

