Verissimo, Mietta dopo la bufera vaccino Ballando: «Non sono no vax, ci sono motivi seri dietro»

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Mietta è tornata a parlare della bufera che l'ha coinvolta poco tempo fa a Ballando con le stelle. La cantante, alla domanda di Selvaggia Lucarelli sull'essere o meno vaccinata, aveva tentennato nella risposta, per poi far scoppiare la polemica dicendo: «Non sono vaccinata». Solo dopo essere risultata positiva e aver affrontato la quarantena, è tornata nel programma. «Sono tutti leoni da tastiera quando non sanno la verità» dichiara Mietta. «Da anni non prendo farmaci, perchè ho avuto crisi importanti da bambina, per cui il vaccino avrebbe potuto crearmi problemi».

«Essendo risultata positiva, ora non sono ancora vaccinata, dovrò aspettare altri mesi» continua Mietta, che dopo aver sofferto gli attacchi degli haters appare più serena. «E' stato un periodo difficile, ma ora sto bene».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 18:48

