Micol Olivieri e il tumore di "Zucchero": «Come un terzo figlio. Ha iniziato a sanguinare e mi sono impressionata»

di Redazione Web

Gli animali occupano un posto speciale nel cuore e nella vita di molte persone. E l'attrice, Micol Olivieri lo sa bene. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories, Micol, ha pubblicato una serie di video dove ha ammesso di avere quasi «un terzo figlio». In questo caso però, non si tratta né di un cane né di un gatto, bensì di un cavallo. «Ho chiamato prima il veterinario che il pediatra per mio figlio Samuel», ha confessato l'attrice.

«Il cavallo (che si chiama Zucchero) è rotolato improvvisamente per terra insieme a mia figlia Arya. Lui sotto la pancia ha un tumore benigno, tipo delle cisti che fuoriescono. Ha iniziato a sanguinare e mi sono impressionata», ha spiegato.

Micol Olivieri, ansia e attacchi di panico e il rapporto con l'ematofobia: «La paura è peggio della realtà»

Micol Olivieri: «Ho scelto di essere atea e di non far frequentare l'ora di religione a mia figlia»

Il legame affettivo che si crea con gli animali non si può spiegare a parole; la situazione diventa difficile soprattutto per i bambini. «Mia figlia Arya ha pianto tantissimo, aveva gli occhi gonfissimi. Infatti, ha più volte detto che "non può permettersi che il suo cavallo stia male". Mi ripeteva: "Io gli sto facendo del male mamma, come faccio?"», ha spiegato Micol nelle sue Instagram stories.

Per fortuna però l'attrice ha spiegato che il cavallo ora è in cura e sta molto meglio. Così, la piccola Arya potrà tranquillizzarsi senza sensi di colpa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA