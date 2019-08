Micol Olivieri senza filtri sui social: «Ho smagliature e cellulite, ma amo il mio corpo»

Venerdì 16 Agosto 2019, 09:45

si mostra senza trucco e senza filtri su Instagram parlando di come sia importante. La protagonista de I Cesaroni, ormai donna, moglie e mamma, è molto attiva sui social dove condivide attimi della sua vita ma anche routine di bellezza e buona alimentazione, ma ama anche mostrarsi per ciò che è: una ragazza semplice come tutte.In uno degli ultimi post sui social si mostra a bordo piscina con delle piccole imperfezioni. Pur essendo bellissima e in splendida forma, mostra quelli che sono i "nemici" più comuni delle donne: smagliature, buccia d'arancia e un seno non troppo pronunciato. A tal riguardo però Micol chiarisce: «vrei potuto prendere questa foto e modificare quella parte lì, il bozzetto che si vede con annessa cellulite e smagliature. Avrei potuto mettere una bella terza abbondante dentro le coppe del reggiseno, un po’ di abbronzatura in più ma alla fine, chi sarebbe stata quella nella foto?».Micol vuole comunicare con questo messaggio a tutte le ragazze di impararsi ad amare, di saper apprezzare il proprio corpo, perché ogni segno su di esso mostra quello che si è e bisogna andarne orgogliose: «Le smagliature ormai bianche mi ricordano l’adolescenza, quei bei graffi sulla pelle che ti ritrovi quando il tuo corpo decide di trasformarsi in quella di una donna, la cellulite, èh quella è la mia peggior nemica, però mi ricorda che sono figlia di mia madre e per tutta la vita avremo un nemico comune, il seno piccolo è proprio quello che desideravo da bambina perchè pensavo che più grandi mi avrebbero dato impiccio nel fare le cose e... sono stata accontentata». Poi conclude invitando le tante ragazze che la seguono ad amarsi sempre per ciò che sono.