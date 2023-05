Micol Olivieri, il primo amore è stato un dramma: «Mi ha annullata». Il toccante sfogo su Instagram

di Redazione Web

Micol Olivieri, nelle sue ultime Instagram stories ha consigliato ai suoi follower di vedere il film Mia, che parla di un'adolescente alle prese con un amore malato. «Questo film è veramente qualcosa che vale la pena vedere. Alcue scene mi è sembrato di sentirle proprio nello stomaco», ha spiegato Micol. Poi l'attrice della serie televisiva I Cesaroni ha fatto piccolo accennoalla sua prima relazione «travagliata».

L'attrice ha spiegato ai suoi follower cosa è significato per lei vivere un amore malato e fatto di privazioni. «C'è una scena particolare del film che è stata per me un cazzotto nello stomaco. La scena del papà quando prende la figlia, la porta davanti allo specchio e le dice: "Sei brutta"». Poi ha aggiunto: «Questa rabbia è dovuta al fatto che l'amore malato è capace di portare via qualsiasi forma di bellezza. In quella scena ho rivisto la rabbia di mio padre quando ero adolescente ed ho avuto una relazione travagliata».

La prima relazione di Micol Olivieri

Micol Olivieri con i suoi video ha l'obiettivo di consigliare a meglio i suoi follower. Discutere delle problematiche in amore e delle sue conseguenze non è semplice. Però Micol non si è lasciata abbattere dalla paura e ha voluto raccontare la sua storia senza troppi veli. «La mia prima relazione mi aveva totalmente cambiata e mi aveva tolto tante energie. Io ero proiettata solo su di lui. Esistevano solo le sue priorità. La mia prima relazione mi aveva annullata».

«Oggi però ho imparato tanto. Avevo calpestato la mia dignità. Io sono stata una ragazza che ha avuto questo tipo di problematiche soprattutto nelle mie prime relazioni». ha concluso l'attrice.

