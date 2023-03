Micol Olivieri su Instagram: «A tutte le bambine cresciute senza supereroe: non siamo incomplete»

di Redazione Web

Un messaggio toccante, nel giorno della festa del papà, quello di Micol Olivieri nelle sue Instagram stories. «Questa è una giornata particolare per me. Queste ricorrenze possono essere dei momenti bellissimi, come lo sono per i miei figli. Però sono vicina a tutte quelle persone che sono cresciute con un papà che non era un supereroe ma semplicemente un essere umano, con tutti i suoi limiti e difetti» ha detto Micol nel video.

L’attrice, diventata famosa interpretando la parte di Alice Cudicini nella famosa serie televisiva de “I Cesaroni”, ha ormai una sua famiglia e vive felicemente la sua storia d'amore con suo marito Christian Massella, papà delle sue due bambine.

Una famiglia felice ed equilibrata che traspare nei video pubblicati da Micol su Instagram. Probabilmente sarà che l'assenza e il dolore di cui tanto parla ha fatto sì che dedicasse alla sua famiglia tutto il suo amore, tanto da renderla "speciale".

«​Noi non siamo loro. Le mancanze che abbiamo avuto non definiscono quelle che siamo. Non siamo incomplete, ma siamo complete ed abbiamo imparato ad esserlo da sole. Abbiamo imparato a vivere la vita diversamente dagli altri ma non siamo incomplete», ha aggiunto Micol Olivieri nel post su Instagram.

