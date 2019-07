Micol Olivieri mamma a tempo pieno: «La tv non mi manca, ma mai dire mai»

Lisa Marzoli: «La Vita in Diretta? L'ho studiata prima di dire sì»​

Martedì 9 Luglio 2019, 12:48

, la 26enne attrice romana diventata famosa grazie a I Cesaroni, da qualche tempo non appare più in tv. Dopo essere stata protagonista di serie tv, film e reality (come Pechino Express), l'attrice oggi ha cambiato vita e si divide tra gli impegni familiari e quelli di imprenditrice col marchio di cosmetici Sos Beauty.Ancora molto giovane, infatti,ha sposato il suo, calciatore, da cui ha avuto due: Arya, che oggi ha quattro anni, e Samuel, di un anno e mezzo. In una intervista a Intimità, l'attrice ha parlato della sua situazione attuale, lontana dal piccolo schermo: «La, in questo momento, non mi manca. Mai dire mai, può darsi che arriverà il momento in cui cambierò idea, non posso certo escluderlo. In quel caso, si vedrà».Quando le viene chiesto se parteciperebbe ad un reality,risponde così: «Ne seguo alcuni, ma penso siano un'arma a doppio taglio. Sei padrona fino ad un certo punto di quello che fai. Gli autori e coloro che sono al montaggio hanno sempre la possibilità di far vedere quello che vogliono. Quindi non saprei...». Alla fine dell'intervista,fa anche delle rivelazioni molto personali: «Dopo la nascita di Samuel, sono stata assalita da ansie che con Arya non avevo. Ho sofferto di attacchi di panico. Un momento difficile, che per fortuna poi è passato».