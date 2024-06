Micol Olivieri, allarme truffe on line: «Io ho provato a contattare Le Iene e non mi si è ca***o nessuno»

di Cristina Siciliano

Tra Facebook, Instagram e X, continuano ad aumentare inesorabilmente il numero di truffe online di cui sono vittime molti utenti social. A lanciare l'allarme è stata anche Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni che nelle sue ultime Instagram stories ha messo in evidenza (per tutelare i suoi follower) quelli che sono i rischi relativi alla proliferazione delle fake news online. Micol Olivieri ha anche spiegato di aver chiamato Le Iene per segnalare questo tipo di problema. Purtroppo però non ha ricevuto l'aiuto sperato.

Le parole di Micol Olivieri

«Nell'ultimo anno sono arrivati a cadenza quotidiana dei messaggi strani - ha raccontato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Mi hanno segnalato che si tratta di truffe online che vengono sponsorizzate da tantissimi influencer. Mi baso sui messaggi che mi arrivano di queste persone: e cioè gente disperata che ha preso dei prestiti e poi fine.

«Mi sento di dirvi di non fare investimenti di questo tipo - ha aggiunto -. Io più che dirvi di non fidarvi delle persone che sponsorizzano questi personaggi perché sono anche pagate a nero soltanto che non segnalano l'ad. Io lì ci vedo il marcio. Lo dico perché mi sono arrivate tante email e non vi dico quanti soldi ho rifiutato. Io quando sponsorizzo leggete "ad" sempre. Mi dispiace davvero da morire perché molte persone buttano soldi lì e poi si ritrovano nei disastri. Io so solo che non avendo certezza di quello che fanno mi tengo cautamente a distanza. Ci sono delle truffe e nessuno ne parla. Questa cosa mi puzza. Spero che venga fatta luce su questa situazione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 20:22

