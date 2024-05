Micol Olivieri: «Mia figlia Arya ha lasciato l'equitazione per i balli di gruppo: una follia buttare quei soldi, non siamo miliardari»

di Cristina Siciliano

Nella vita di Micol Olivieri, ex attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva "I Cesaroni", lo sport è molto importante. La primogenita dell'ex attrice, Arya, nata nel 2014 dal matrimonio con il calciatore Christian Massella, ha una profonda passione per il mondo dell'equitazione, in particolare, il salto ostacoli. Uno sport che ha dovuto lasciare nel cassetto dei sogni poiché «non è più sostenibile economicamente» per la famiglia. Micol Olivieri infatti ha spiegato con un video Instagram che sua figlia ha dovuto cambiare sport proprio nei giorni scorsi: dall'equitazione è passata ai balli latino americani.

Le parole di Micol Olivieri

«C'è stato un grande cambiamento - ha spiegato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Arya si è dedicata ai balli latino americani.

«Credo sia follia buttare tutti quei soldi - ha continuato -. Lo trovo diseducativo perché lo sport deve aiutarti a puntare sulla costanza, determinazione ma in questo caso contano in primis quanti soldi spendono i genitori. Follia, si perde il contatto con la realtà. Noi non siamo miliardari come molti credono. Se devo spendere soldi preferisco per qualcosa che le rimanga».

