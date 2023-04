Micol Incorvaia, il 'dramma' dopo il Gf Vip: «Sveglia alle 9.30 per il corriere di Amazon, sono sconvolta»

di Redazione Web

Micol Incorvaia sbotta sui social: "colpa" del corriere di Amazon. In alcune stories su Instagram, la ormai ex vippona del Gf Vip ha raccontato ai suoi fan lo shock che ha provato questa mattina: «Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30». E continua: «Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno». Un vero e proprio dramma, alzarsi così presto la mattina, praticamente all'alba: come si può?

Micol Incorvaia e il corriere

«Sapete» continua Micol «non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo» continua la sorella di Clizia. Ma, contro ogni aspettativa, ecco l'ex gieffina che ringrazia quel fattorino: «Lo ringrazio, perchè oggi mi aspetta una lunga giornata di m...».



«Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi - racconta Micol - e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio doi chiamare stanza». E aggiunge ironicamete: «Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba».

