Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme: «Cenetta top tra ex». L'incontro a sorpresa con Aurora nel ristorante stellato

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, di nuovo. Stavolta la prova arriva dalla diretta interessata. La showgirl ha pubblicato la foto insieme all'ex marito su Instagram. «Cenetta top tra ex», il commento dell'italo-svizzera. Solo una provocazione per le riviste scandalistiche o un punto definitivo a chi spera nel ritorno di fiamma?

Nel ristorante stellato l'incontro con Aurora e Goffredo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati a cena nel ristorante "Da Vittorio", tre stelle Michelin che si trova a Bergamo. Per loro un menù speciale a base di tartufo. A sorpresa, nello stesso ristorante a pochi metri di distanza presenti anche Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Un incontro inaspettato, come commentato dalla stessa Michelle Hunziker: «Totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante», ha scritto. I due hanno festeggiato in ritardo il compleanno di Aurora, saltato in precedenza per l'influenza.

Michelle e Tomaso ci riprovano?

Michelle e Tomaso sono legati dalle loro due bambine, Sole e Celeste. Nonostante la rottura, il loro rapporto è rimasto sempre buono. Recentemente i due avrebbero provato a riavvicinarsi dopo essersi lasciati, ma qualcosa sarebbe andato storto. Secondo "Chi", adesso sarebbero di nuovo single. Versione confermata da Michelle nella sua ultima storia. Eppure continuano a vedersi. Per i fan della coppia le notizie positive potrebbero non essere finite.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 21:53

