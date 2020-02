di Emiliana Costa

Michelle Hunziker , la tenera dedica all'amica Silvia Toffanin : «Avevamo fame di evolvere, sono fiera di te...». La conduttrice svizzera ha appena postato su Instagram un post dedicato all'amica Silvia Toffanin. Le due conduttrici si conoscono da molti anni e hanno affrontato insieme momenti belli e meno belli.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia fuori di seno durante la doccia e la foto fa il giro del web

Leggi anche > Francesca Alotta, il calvario segreto a Vieni da me: «Ho perso mio figlio. Adesso ho un cancro»

Ecco le parole di Michelle Hunziker: «Cara Silvia, ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine! Abbiamo tante cose che ci legano da anni... come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina... Sono tanti gli ormai che camminiamo insieme ognuna con la sua personalità e i suoi spazi».

E conclude: «Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci... eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie... avevamo tanta tanta..."fame"! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. È arrivato il momento di farti i complimenti...Hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te...sono fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta!!! Ti voglio bene❤️»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA