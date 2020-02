Nonostante le spiagge dorate e il divertimento sotto al sole, la paura per il famigerato Coronavirus arriva anche alla Maldive, dov’è in vacanza la bella Michelle Hunziker. La conduttrice, in pausa temporanea dalla tv, ha infatti regalato scatti molto apprezzati dai suoi follower in bikini, ma non ha dimenticato di dire la sua sul virus.

Michelle infatti dal suo seguitissimo account instagram ha condiviso degli scatti che la vedono indossare un bikini bianco che mette in risalto il suo fisico a prova di critica che naturalmente hanno fatto il pieno di like e di commenti. Tra i follower della Hunziker c’è anche il marito Tomaso Trussardi, che osservando una foto che la vede con in mano una conchiglia ha sentenziato: “Quella conchiglia sono io!”.

Nelle stories poi Michelle ha fatto riferimento al coronavirus sottolineando che, nonostante la località paradisiaca, non riesce a dormire bene per via delle notizie che le arrivano, raccomandando: “Restiamo compatti ragazzi!”.

La paura però e inutile e l’unica possibilità è seguire le prescrizioni: “Sembra un film dell’orrore e invece è tutta realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal ministero della salute e restare informati. Questo è importante”.





