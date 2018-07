Michelle Hunziker incinta, anzi no: la showgirl smentisce le voci sulla gravidanza

Michelle Hunziker in dolce attesa del quarto figlio? Le foto del "pancino" sospetto

Nelle ultime settimane si erano diffuse le voci di una presuntadi, anche a causa di alcuni gonfiori sospetti al ventre della showgirl che potevano sembrare un pancino. Dopo il moltiplicarsi di voci, e probabilmente anche di auguri da parte dei fan, Michelle ha peròtutto.«Sono super felice di questo affetto da parte della stampa e del fatto che vorrebbero vedermi sempre incinta, anche perché io non ho mai nascosto che mi piacerebbe fare un altro figlio, giusto?» - si legge su- «Purtroppo, devo dirvi che non sono incinta: può capitare di avere la pancia non completamente piatta, magari perché uno la sera prima ha mangiato un po’ pesante o per altri motivi, ma di sicuro non sono incinta!».Niente lieto annuncio, quindi, per Michelle e suo marito,, che hanno già due figlie, le piccole Celeste e Sole. Michelle, madre anche di Aurora Ramazzotti, ha però rassicurato i fan: «Vi voglio davvero bene! Grazie per tutto l'affetto che mi mostrate anche attraverso il desiderio di vedermi con il "pancino". Nel caso accadesse sarei talmente felice da volerlo condividere con tutto il mondo non appena possibile, ma purtroppo quest’estate è andata così».