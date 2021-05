Michelle Hunziker e il post col cane che conquista Instagram: «So' Lilly»

Michelle Hunziker col suo cagnolino Lilly conquista Instagram. Michelle Hunziker ha pubblicato un divertente post con protagonista il suo cane, il barboncino Lilly, che scherza sul tormentone lanciato dal programma “Lol”, guadagnando il plauso dei fan sul social.

Michelle Hunziker e il post col suo barboncino «So' Lilly»

L’umorismo di Michelle Hunziker non è in discussione e spesso anche dal social la conduttrice di “Striscia la notizia” si lancia in divertenti siparietti. Stavolta però Michelle Hunziker ha voluto scherzare sul tormentone lanciato da Lillo (al secolo Pasquale Petrolo) nel programma di Amzon “Lol”, l’ormai celebre: “So Lillo!”. Sulla pagina social campeggia la foto del simpatico musetto della sua cagnolina, la barboncina Lilly, con la frase “So’ Lilly!” accompagnata dalla didascalia: “No comment!”. Il post naturalmente ha ricevuto una pioggia di like e ricevuto i complimenti divertiti da parte dei suoi follower su Instagram.

Lilly non è l’unico cane presente a casa di Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi, perché a fargli compagnia ci sono il figlio Leone e il nuovo arrivato, il piccolo levriero italiano Odino.

