Michele Placido e la moglie Federica Vincenti, scoppia la lite furibonda al mare

Mercoledì 4 Settembre 2019, 16:47

Non deve essere stata una giornata facile per Michele Placido quella trascorsa a Sabaudia assieme alla moglie. Nella acque del litorale laziale infatti l’attore e la sua dolce metà hanno discusso e Michele sembra aver avuto la peggio.Placido fa il bagno mentre la moglie, attrice e cantante, con modi molto decisi, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, comunica col marito. La discussione inizia con l’attore in piedi di fronte alla moglie che gesticola e si porta le mani al petto finché Michele non sembra arrendersi immergendosi in acqua cercando di non incrociare lo sguardo di Federica.La coppia è sposata dal 2012, han un figlio di 13 anni e vantano 37 primavere di differenza. In un’intervista dello scorso anno la Vincenti aveva fatto intendere che il rapporto viveva momenti di alto e basso: “Per lui – aveva spiegato in un’intervista a “Diva e donna” – ho sacrificato me stessa. Viviamo insieme, ma di cuore e di testa sono molto sola”.