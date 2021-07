Michele Morrone contro Blanka Lipinska, scrittrice da cui è tratto il film in cui recita che insulta l'Italia: «Mi dissocio»

Michele Morrone contro Blanka Lipinska, l’autrice del libro da cui è tratto “365”, film di Netflix di cui l’attore è protagonista. Michele Morrone sta girando il seguito del film e dal social si è scagliata contro la scrittrice Blanka Lipinska, rea di aver severmante criticato l’Italia in un suo post social.

Michele Morrone contro Blanka Lipinska, l’autrice del libro da cui è tratto “365”, film di Netflix di cui l’attore è protagonista. Dal social infatti la scrittrice, ospite nel Belpaese, aveva scritto di non veder l’ora di poter tornare a casa dato che ci odia per tutto, dalle lunghe attese che ha dovuto sostenere alla bassa qualità degli hotel, salvando naturalmente il vino e il cast italiano che ha preso parte al film.

Michele Morrone, che già qualche tempo fa si era lamentato per il furto di alcune foto del set, è tornato sui social per prendere le distanze dalle dichiarazioni della scrittrice.

Morrone ha infatti riportato le parole della scrittrice, facendo chiaramente capire di non condividere quanto affermato: “Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia – ha fatto sapere dal social l’attore - Amo il mio Paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia. Sono fiero di essere italiano!”.

