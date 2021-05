Michele Morrone contro Belen Rodriguez: «Cerco una donna più altolocata di due tett* un cul*”. E arriva la sua risposta social

Un botta e risposta social fra Michele Morrone e Belen Rodriguez. Michele Morrone ha espresso un giudizio su Belen Rodriguez non proprio lusinghiero e lei ha “reagito” sul social.

Michele Morrone le frasi su Belen Rodriguez. Lei non lo segue più sul social

Il nome di Michele Morrone è stato avvicinato a quello di Belen Rodriguez quest’estate, quando la showgirl si era da poco separata da Stefano De Martino e ancora non aveva incontrato l’attuale compagno e futuro papà della sua bambina, l’ex hair stilyst Antonio Spadaccino. Non si sa se la liaison ci sia o meno stata, ma Michele Morrone, ora impegnato con la seconda parte del film “365” su Netflix, a riguardo in un video diventato virale sul web ha fatto sapere: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tett* e un cul*. Però magari, chi lo sa”.

Dal canto suo Belen Rodriguez ha scelto di mantenere il silenzio lasciando comunque il segno. Alle dichiarazioni rimbalzate su siti e social la futura mamma Belen ha risposto semplicemente togliendo il “segui” all’account social di Michele Morrone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 21:41

